Roma, che guaio per Mourinho: tegola e due match a rischio

José Mourinho dovrà gestire una tegola molto pesante in vista di Sampdoria-Roma di domenica pomeriggio

Nicolò Zaniolo sta vivendo un momento molto particolare della sua carriera. Da quando è tornato dal secondo infortunio, non si è mai ripreso del tutto. Le sue prestazioni, salvo eccezioni, sono state opache per uno della sua qualità. Un po’ di confusione sul ruolo, una crescita fisica esponenziale e gli alti e bassi della stagione della Roma, hanno messo in cattiva luce il giocatore dell’Italia. Già, quella Nazionale che lo ha escluso dal match con la Macedonia del Nord e mandato in campo solo 46′ con la Turchia.

La Roma è in un momento decisivo della sua stagione. L’obiettivo è la qualificazione in Europa League, visto che il quarto posto è molto lontano. Una qualificazione che potrebbe arrivare anche con la vittoria della Conference, nel quale i giallorossi si trovano ai quarti di finale, dove affronteranno il Bodo Glimt. I norvegesi hanno inflitto un 6-1 pesantissimo alla Roma nel girone, ma settimana prossima potrà e dovrà andare diversamente.

Roma, ancora guai per Zaniolo

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Zaniolo ha accusato un fastidio muscolare nella giornata di oggi. La sua presenza è quindi in dubbio per la partita con la Sampdoria, per gestire il giocatore in vista della difficile trasferta europea in Norvegia. In più, a Mourinho è piaciuta molto la Roma vista nel derby vinto 3-0 con la Lazio ed è molto complicato che cambi qualcosa.

Al posto di Zaniolo, dovrebbe andare in campo Sergio Oliveira, a questo punto principale candidato per vestire una maglia da titolare. Una vittoria per la Roma sarebbe molto importante per dare continuità agli ultimi risultati e preparare al meglio la partita con il Bodo di giovedì prossimo.