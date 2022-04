Udinese-Cagliari, due dubbi per Mazzarri: le novità su Pavoletti

Tutto pronto per la sfida tra Udinese-Cagliari, match valido per ala 31^ giornata di Serie A. Rossoblù a caccia di punti fondamentali per la lotta salvezza. Mazzarri si affiderà al solito 3-5-2, ma attenzione alle ultime novità su Pavoletti

Obiettivo salvezza e ultime otto giornate decisive per il futuro del Cagliari e quello di Mazzarri. Gli isolani dovranno cercare di spingere il piede sull’acceleratore fin da subito per riuscire a scrollarsi di dosso le recenti paure per una possibile retrocessione.

Contro l’Udinese, ormai virtualmente salva, il Cagliari proverà a portare a casa la vittoria per cercare di restare aggrappata alla massima serie anche in vista della prossima stagione. Mazzarri confermerà il 3-5-2, ma attenzione alle possibili novità.

Pavoletti, risultato positivo al Covid negli ultimi giorni, difficilmente recupererà per il match della Dacia Arena di domenica pomeriggio. Non è escluso, però, che l’ex Napoli, Genoa e Sassuolo possa negativizzarsi in tempo prima della partenza per Udine. Nella migliore delle ipotesi, però, l’attaccante livornese partirà dalla panchina.

Udinese-Cagliari, le formazioni: ballottaggio Baselli-Deiola

Il Cagliari avrà bisogno dei tre punti fondamentali per tenere vive le speranze salvezza. Nessuna novità in difesa, mentre a centrocampo occhio alla risalita di Baselli, il quale proverà a convincere Mazzarri a schierarlo titolare al fianco di Grassi e Dalberto. Forte ballottaggio tra l’ex Torino e Deiola. Dalbert, invece, sarà confermato in mezzo al campo, con Lykogiannis schierato nel ruolo di terzino sinistro. Due dubbi per Mazzarri a pochi giorni dal match contro l’Udinese: ballottaggio Baselli-Deiola e punto interrogativo sul possibile recupero last minute di Pavoletti. Di seguito le probabili formazione del match:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pereiro. All. Mazzarri