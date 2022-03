Udinese-Cagliari, la notizia che può avvantaggiare Mazzarri: il top a rischio

Udinese-Cagliari rischia di perdere un protagonista. L’attaccante ha accusato un problema muscolare alla coscia: è in dubbio per il match.

Il delicato match della trentunesima giornata di campionato è sempre più vicino. Oltre alle sfide che riguardano i piani alti della classifica generale di Serie A 2021/2022, l’attenzione è rivolta anche alla zona retrocessione, dove tutto è ancora in ballo ed aperto.

Domenica 3 aprile, alle ore 15.00, alla Dacia Arena di Udine, l’Udinese di Gabriele Cioffi ed il Cagliari di Walter Mazzarri si sfideranno in un match senza esclusione di colpi. La partita mette in palio punti importantissimi in chiave classifica, visto che i sardi sono a tre punti dalla zona retrocessione a quota 25, mentre i friulani di punti ne hanno conquistati 30. La formazione rossoblù avrà bisogno dell’aiuto di tutti i membri della rosa a disposizione.

Udinese-Cagliari, Deulofeu rischia di saltare il match

Stesso discorso vale per Cioffi che non dovrà steccare il match per evitare di finire in una situazione di classifica che potrebbe rivelarsi scomoda. C’è un però. Il tecnico dei friulani rischia di dover fare a meno di uno dei suoi uomini migliori.

Secondo quanto riferito da ‘Udinese Tv’, i padroni di casa potrebbero perdere Gerard Deulofeu per il delicato impegno di campionato alla ripresa della Serie A. Il calciatore, infatti, avrebbe accusato un risentimento muscolare alla coscia. Per questo motivo, infatti, già nella giornata di oggi non avrebbe preso parte alla seduta di allenamento con i compagni. L’attaccante spagnolo avrebbe svolto una seduta di allenamento differenziato. Di conseguenza, la sua presenza per Udinese-Cagliari di domenica è in dubbio.