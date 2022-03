Udinese-Cagliari, Mazzarri scioglie i dubbi a centrocampo e in attacco

La sfida tra Udinese-Cagliari sarà fondamentale per i rossoblù per cercare di tenere vive le speranze salvezza. Salvo clamorosi colpi di scena, Mazzarri dovrà fare a meno di Pavoletti, ancora positivo al Covid-19: sono attese novità nelle prossime ore

Cagliari obbligato alla vittoria contro l’Udinese per cercare di restare ancorato alla Serie A. Gli uomini di Mazzarri faranno visita ai friulani ma, salvo clamorosi colpi di scena, non potranno contare su Pavoletti, fermo ai box per Covid.

Il tecnico dei rossoblù si affiderà a Pereiro, il quale resta in forte vantaggio su Keita per affiancare Joao Pedro in vista del match della Dacia Arena, valido per la 31^ giornata di Serie A. Mazzarri scioglierà gli ultimissimi dubbi dopo i prossimi allenamenti ad Asseminello.

Detto questo, Keita proverà a insidiare Pereiro per convincere il proprio tecnico a puntare su di lui. Pereiro resta in vantaggio sull’attaccante senegalese, mentre va esclusa l’ipotesi tridente con l’ex PSV schierato alle spalle del tandem offensivo composto da Keita-Joao Pedro.

Udinese-Cagliari, le formazioni: Baselli scalpita per un posto da titolare

Come accennato nelle scorse ore, Baselli proverà a convincere Mazzarri ad affidarsi a lui dal primo minuto. La positività di Marin (difficilmente si negativizzerà per la sfida contro l’Udinese) potrebbe obbligare Mazzarri ad alcune scelte differenti rispetto alle ultime giornate di campionato. Baselli potrebbe affiancare Grassi e Deiola, anche se non è da escludere la presenza a centrocampo di Dalbert con Lykogiannis schierato dal primo minuto in posizione di terzino sinistro. Di seguito le probabili formazioni del match:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pereiro. All. Mazzarri