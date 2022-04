Cagliari, Mazzarri ha un asso nella manica: torna dopo sedici mesi

Walter Mazzarri ritrova una pedina a sorpresa. Contro il Cagliari i tifosi potranno rivedere un calciatore fermo ai box da sedici mesi.

Il Cagliari di Walter Mazzarri si prepara al prossimo match di campionato contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. Il club sardo è al lavoro per il delicato impegno che mette in palio punti importantissimi in ottica classifica generale. Entrambe le squadre, infatti, cercano i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e per allontanare gli spettri della Serie B.

Il Cagliari soprattutto ha bisogno della vittoria per allungare sulle dirette concorrenti, alla caccia di una salvezza che qualche mese fa sembrava insperata. La squadra di Walter Mazzarri ha rialzato la china e contro i friulani ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti i calciatori a disposizione.

Cagliari, contro l’Udinese può tornare Rog

Udinese-Cagliari potrebbe essere la gara del rientro per Marko Rog. Il centrocampista croato ex Napoli è fuori dai giochi dal 23 dicembre 2020, data dell’inizio del suo calvario. Il calciatore, durante il match Roma-Cagliari allo stadio Olimpico, rimediò la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Da lì sono iniziati i problemi fisici che l’hanno costretto a concludere in anticipo la scorsa stagione. Il suo rientro in campo, solo per pochi minuti, è avvenuto durante una amichevole estiva nel ritiro di Pejo di questa estate. Giusto il tempo di un contrasto e lo stesso legamento ha fatto di nuovo ‘crack’. Un infortunio che ha pesato non poco sulla stagione di Serie A ancora in corso. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, però, riferisce buone notizie per il calciatore e per i tifosi rossoblù.

Marko Rog, infatti, potrebbe ritornare in campo 466 giorni dopo l’ultima apparizione che l’ha costretto a restare fuori dai giochi per ben sedici mesi. Dopo una lunga fase di riabilitazione, nelle ultime due settimane il calciatore si è allenato col gruppo ed ha anche preso parte alle partitelle con i compagni. Inoltre, vista la positività al Covid-19 di Marin e l’indisponibilità di Nandez, le ipotesi di vederlo piazzato a centrocampo sono piuttosto alte.