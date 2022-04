“Vattene subito”, Inter nel caos: tifosi spiazzati, il motivo

L’Inter si prepara alla sfida con la Juventus che può decidere la corsa Scudetto ma i tifosi contestano le ultime dichiarazioni del tecnico.

Reduce da una striscia di risultati negativi, sorpassata dal Milan nella corsa per uno Scudetto che in troppi consideravano già assegnato, l’Inter si avvicina alla sfida con la Juventus di domenica con un mix di paure ed entusiasmo.

Le prime riguardano le possibili conseguenze di un risultato negativo, che allontanerebbero forse definitivamente i campioni d’Italia in carica dal titolo. Il secondo invece ha a che vedere con un possibile scenario positivo, un’Inter che ritrova se stessa e le proprie qualità e sbancando lo Stadium possa rilanciare le proprie ambizioni scudettate.

Alla viglia di una gara che può decidere una stagione Simone Inzaghi, a quanto pare in questo momento tutt’altro che certo della conferma per la prossima stagione, prova a caricare la squadra e a difendere il lavoro fatto fino a oggi. Ma le sue parole fanno infuriare parte della tifoseria che si scatena sui social network.

Inter, tifosi scatenati sui social contro Inzaghi

L’Inter ha frenato, è vero. Inzaghi individua il momento appena successivo al derby perso e alla doppia sfida in Champions con il Liverpool come svolta negativa della stagione. Qualcosa che però può succedere a tutti e che non deve abbattere la squadra. “Avrei firmato per trovarmi a inizio aprile in corsa per lo Scudetto e un posto tra le prime quattro – afferma – dopo aver vinto la Supercoppa e raggiunto gli ottavi di Champions League”.

Questi, del resto, erano gli obiettivi richiesti dalla società, aggiunge. Possibile che sia vero, a maggior ragione dopo che la squadra campione d’Italia è stata privata di due stelle come Hakimi e Lukaku e si trova in spending review, con obiettivi di qualità ma sicuramente meno altisonanti per la prossima estate come Scamacca e Frattesi.

Difficile però che i tifosi possano non interpretare queste parole come una retromarcia. Da qui si è scatenata una vera e propria contestazione sui social da parte del popolo nerazzurro comprendente frasi pesanti come “vattene subito perdente”.

E adesso? Adesso Simone Inzaghi si gioca tutto, sperando di avere la risposta che attende da settimane dalla squadra e nella sfida più importante. Juventus-Inter di domenica sera, ennesima riproposizione del derby d’Italia, vale un pezzo di Scudetto e forse il futuro stesso del tecnico nerazzurro.