Napoli, questa non ci voleva: l’ultima grana per Spalletti

Terminata la pausa Nazionali, torna la Serie A ma per il Napoli è polemica interna a causa di Victor Osimhen: cos’è successo?

La pausa dei campionati per lasciare spazio alle Nazionali non è mai un momento semplice per i club, soprattutto quando l’appuntamento arriva nel cuore della stagione sportiva in corso. Nel caso del Napoli, diversi sono stati i giocatori convocati e quindi impegnati in giro per il mondo per le ultime gare di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar del 2022.

Tuttavia, la polemica ha coinvolto soltanto uno degli azzurri e si tratta di Victor Osimhen. La Nigeria non si è qualificata alla kermesse internazionale e subito dopo il commissario tecnico Augustine Eguavoen si è poi dimesso. Una delusione cocente, considerato che la Nigeria non mancava un Mondiale dal 2006.

Oltre al momento di difficoltà con i compagni di Nazionale, pare che Osimhen abbia dovuto affrontarne un altro con quelli del Napoli.

Napoli, Osimhen torna in ritardo dalla Nigeria: polemica nello spogliatoio

Victor Osimhen è stato praticamente l’ultimo dei calciatori del Napoli a rientrare dalla Nigeria, per l’ennesima volta. È già capitato, infatti, che il centravanti azzurro sia stato uno degli ultimi a tornare dagli impegni con la propria Nazionale. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la società è tranquilla. Il ritardo sarebbe dovuto a un regolare permesso da parte del Napoli per dei visti da richiedere a Lagos, quindi questioni burocratiche da svolgere. La società si sarebbe impegnata per riaverlo a Napoli giovedì, senza però riuscirci.

Il danno è relativo, poiché a causa di squalifica Osimhen non potrà partecipare ad Atalanta-Napoli. Pare però, secondo il quotidiano, che dallo spogliatoio sia emerso qualche disappunto per il ritardo del nigeriano. Oggi sabato d’altronde salterebbe un altro allenamento coi compagni nel momento chiave dell’anno. Osimhen potrebbe anche decidere di partire con il resto della squadra per Bergamo per dare loro sostengo e recuperare così da una scomoda situazione, ma prima bisognerà che arrivi in città.