Roma, finalmente il desiderio di Mourinho: rinforzo in arrivo

La Roma stringe i denti per questo finale di stagione, in attesa di rinforzarsi secondo i piani di José Mourinho: la notizia fa esultare lo Special-One.

Le vittorie con Atalanta, Vitesse e Lazio hanno rinfrancato il marzo della Roma, che adesso si prepara ad un ultimo tratto di stagione da vivere tutto d’un fiato. Anche perché la posta in palio è altissima e un piazzamento in Europa League (con vista, seppur lontanissima, sulla zona Champions) può sempre far comodo.

Per raggiungerlo, Mourinho confida di riprendere laddove aveva lasciato. Senza dimenticare gli impegni di Conference League, che quest’anno possono regalare una possibile soddisfazione europea al popolo giallorosso.

Soprattutto, lo Special-One confida di ritrovare alcuni tasselli della propria rosa, desideri di un’estate trascorsa a osservare con entusiasmo le partite dell’Italia di Roberto Mancini. In particolare, quella fascia sinistra arata da Leonardo Spinazzola.

Roma, Mourinho ritrova Spinazzola? Può essere il rinforzo di questo finale di stagione

Mai avuto a disposizione, causa l’infortunio al tendine d’Achille maturato contro il Belgio, Spinazzola rappresenta uno dei grandi pallini di José Mourinho. Nonostante i zero minuti col portoghese, l’esterno azzurro è sempre stato al centro dei suoi pensieri, voglioso e desideroso di ritrovarlo quanto prima come titolare della sua Roma.

Il percorso di recupero, però, è stato travagliato. Anche se adesso si intravede (forse definitivamente) la luce in fondo al tunnel. Come riportato da ‘SportMediaset’, Spinazzola è rientrato dalla Finlandia, dove ha trascorso gli ultimi giorni sotto le cure e l’attenzione degli specialisti guidati dal prof. Leimpainen. “Sono molto contento, non vedo l’ora di aprire questo nuovo capitolo”, ha dichiarato l’ex Juventus e Atalanta al suo rientro a Fiumicino, che però è rimasto vago sui propri tempi di recupero.

L’obiettivo di Mourinho e del suo staff sarebbe quello di ritrovare Spinazzola (per degli spezzoni) in questo finale di stagione. Anche perché potrebbe rivelarsi utile nei ricambi sulla fascia sinistra, una zona di campo che non ha sempre vissuto momenti felici nel corso della temporada. Il tutto, però, senza rischiare nuove ricadute o pericolosi passi indietro per le condizioni del calciatore.