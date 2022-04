“Incontro e firma”: Roma, Mourinho non molla ed ecco la mossa a sorpresa

Da chi ripartirà la “Roma del futuro”? A Trigoria non sembrano avere dubbi su un elemento della rosa che a breve dovrebbe rinnovare.

Intorno alla stagione 2021/2022 della Roma, considerata l’inizio ufficiale dell’era Friedkin e la prima con José Mourinho in panchina, si leggono analisi di ogni tipo. Certo l’arrivo dello Special One aveva galvanizzato l’ambiente e creato altissime aspettative, tuttavia parlare di annata deludente sembra comunque esagerato.

Dopo il netto 3-0 rifilato alla Lazio nel derby della Capitale, i giallorossi hanno sorpassato proprio i rivali e occupano al momento il 6° posto in classifica. La zona Champions è troppo lontana, ma non poteva comunque essere considerata un obiettivo scontato. Perché era chiaro che Mourinho avrebbe dovuto ricostruire la squadra secondo le sue esigenze.

I massicci interventi di mercato hanno cambiato parzialmente il volto della rosa, ma per completare l’opera servirà la prossima estate. E a Trigoria si domandano chi farà ancora parte del progetto e chi lascerà la Capitale. In questo senso il centrocampo potrebbe registrare la cessione di Bryan Cristante e l’arrivo al suo posto di Davide Frattesi dal Sassuolo, per cui ci sarà da vincere la concorrenza di Inter e Juventus.

Arriveranno interventi anche in difesa, mentre in attacco tiene banco la questione Zaniolo e sembrano certi di restare Pellegrini, Abraham e Mkhitaryan. A quest’ultimo, che ha il contratto in scadenza a giugno, verrà presto proposto il rinnovo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Roma-Mkhitaryan, avanti per un’altra stagione

Il talentuoso trequartista armeno, 33 anni compiuti lo scorso gennaio, è arrivato alla Roma nell’estate 2019 e a oggi ha collezionato 105 presenze in giallorosso. Punto fermo della squadra con Fonseca, lo è rimasto anche dopo l’arrivo di José Mourinho che sarà ben felice di contare su di lui anche per la prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport la Roma presto si incontrerà con il giocatore per proporre il prolungamento del contratto almeno fino alla fine della prossima stagione. L’appuntamento sarebbe stato fissato tra i dirigenti e l’entourage di Mkhitaryan per la prossima settimana, e difficilmente non si arriverà alla fumata bianca considerando la comune volontà di entrambi di andare avanti.

Cresciuto in patria nel Pyunik, in carriera Mkhitaryan ha indossato nell’ordine le maglie di Metalurg e Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Manchester United e Arsenal. Con la Roma ha disputato tre stagioni con quella in corso, e la sensazione è che ce ne sarà anche una quarta. C’è anche lui, insomma, nella squadra del futuro.