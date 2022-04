Tensione nel corso della sfida che ha visto di fronte Salernitana e Torino. Uno dei giocatori è uscito dal campo ricoperto di sangue.

Momenti di paura durante la partita tra Salernitana e Torino. Una partita che ha visto alla fine il Torino uscire vincitore dall’Arechi, con una vittoria che i tifosi campani aspettavano da tanto tempo. La squadra di Juric, infatti, non portava i tre punti a casa dal 15 gennaio, entrando cosi in un trend negativo che ha messo in allerta tutto l’ambiente granata. Dopo quasi tre mesi la squadra piemontese si è ridestata, avvicinando cosi la soglia dei 40 punti, notoriamente nota per dirsi praticamente salvi.

Per la Salernitana, invece, si mette male. Sempre più ultimi i campani, che ora dovranno mettere in gioco tutta la propria determinazione. Servirà una vera e propria impresa per riuscire a mantenere la categoria, ed ad oggi la squadra di Davide Nicola sembra ben lontana da avere i requisiti per vincerle tutte da qui alla fine del campionato. Durante la sfida contro il Torino, però, c’è stato un episodio che ha spaventato tutti.

Salernitana-Torino, Buongiorno ricoperto di sangue: costretto al cambio

Ad essere stato protagonista di un brutto scontro nel secondo tempo è stato Alessandro Buongiorno, difensore classe ’99 del Torino. Il giocatore granata ha avuto un brutto scontro con Djuric al quarto d’ora della ripesa. Entrambi i giocatori sono stati costretti ad uscire del campo una volta medicati all’interno.

Buongiorno ha poi stretto i denti, facendo spaventare tutti a ridosso del finale di partita. Il giocatore dei granata, infatti, è finito a terra ad una manciata di minuti dalla fine. Prontamente lo staff medico del Torino ha chiamato il cambio, evidentemente spaventato dal sangue che ricopriva la testa ma anche buona parte della divisa bianco-granata di Buongorno. Il giocatore, va detto, è uscito sulle sue gambe lasciando spazio a Rodriguez.