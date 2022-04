“Non ha senso”: Salernitana-Torino, tifosi infuriati per la decisione dell’arbitro

Decisione che ha fatto infuriare i tifosi. E’ accaduto durante la sfida che vede di fronte Salernitana e Torino allo stadio Arechi.

Clima teso durante la sfida tra Salernitana e Torino, dove di fronte ci sono due squadre che si giocano tre punti importanti. La possibilità di portare a casa la vittoria per inseguire l’obiettivo salvezza, anche se entrambe vivono situazioni molto diversi. La squadra di Juric, infatti, è a soli cinque punti di distanza da quella soglia dei 40 notoriamente ritenuta utile per ritenersi sostanzialmente salvi, al netto della matematica. Manca poco, insomma, per sentirti di fatto tranquilli. Ma, fino al raggiungimento del risultato, ogni partita andrà affrontare come una finale.

Lo stesso atteggiamento che dovrà mettere in campo la Salernitana, che dal canto suo ha tanto da dover mettere in campo per raggiungere l’obiettivo. I campani sono ultimi, e proprio per questo a loro servirà grande dedizione e forza di volontà per arrivare al traguardo che, ad oggi, sembra davvero molto lontano.

Salernitana-Torino, la decisione dell’arbitro fa infuriare i tifosi

E cosi la partita dell’Arechi si gioca su buoni ritmi, ed è stato un caso di moviola a portare il Torino in vantaggio. Calcio di rigore per la squadra di Juric, guadagnato dopo un fallo commesso in area da Fazio ai danni di Belotti. L’arbitro Piccinini non ha avuto dubbi ed ha indicato il dischetto.

Proprio il bomber si è presentato per il tiro dagli undici metri, finendo però per farsi parare il rigore da Sepe. Una gioia momentanea, visto che il direttore di gara poco dopo ha deciso di far ribattere il rigore. Il motivo? La presenza in anticipo di Gyomber all’interno dell’area.

E cosi i tifosi su Twitter si sono scatenati, lamentando proprio la decisione dell’arbitro di far ripetere, per una situazione che spesso si vede in occasioni di calci di rigore, ovvero la presenza di giocatori all’interno dell’area. Va detto, però, che Gyomber ha avuto un ruolo attivo una volta entrato in area, avendo di fatto allontanato il pallone respinto da Sepe. La decisione di Piccinini, insomma, resta corretta. Rigore ripetuto e, in seconda battuta, firmato da Belotti per il vantaggio del Torino.