Atalanta-Napoli, salti di gioia per Gasperini: l’annuncio fa gioire i tifosi

Uno dei big match della giornata di Serie A è Atalanta-Napoli. Importante buona notizia per Gasperini in vista della sfida di campionato.

La trentunesima giornata di Serie A vedrà due importanti big match tra squadre al vertice ed in lotta per lo scudetto e la Champions League. A Bergamo va in scena una sfida molto sentita tra Atalanta e Napoli. Sia Luciano Spalletti che Giampiero Gasperini devono fare i conti con diversi problemi di formazione.

Alla vigilia del match arriva però una buona notizia per l’Atalanta ed i suoi tifosi. Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati e tra questi spicca senza dubbio il nome dell’attaccante colombiano Duvan Zapata, rientrante dopo una lunga assenza.

Fino a qualche settimana fa si parlava di possibile stagione conclusa per il calciatore. Duvan ha però ‘bruciato i tempi’ e domani potrebbe addirittura giocare uno spezzone di gara nello scontro diretto contro il Napoli, match molto sentito per lui.

Atalanta, Zapata sfida la sua ex squadra

Il Napoli è l’ex squadra di Zapata che, ogni volta, vive questa sfida con il ‘dente avvelenato’. Gasperini potrebbe provare il calciatore anche in vista del delicato match di giovedi prossimo contro il Lipsia, valido per il match di andata di Europa League.

Il club orobico dista dodici punti dal Napoli ed è a otto punti dalla Juventus quarta in classifica. L’Atalanta ha una gara in meno ed una vittoria in questo incontro riaprirebbe alla grande la lotta per la Champions League. Zapata è pronto per diventare l’arma in più per questo delicato finale di stagione per la squadra di Gasperini.