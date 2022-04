Il Napoli vince, ma l’annuncio spiazza tutti: è successo dopo l’Atalanta

Grande vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta: a fine partita l’annuncio sui social spiazza tutti, ecco cos’è successo

L’emergenza nei giorni scorsi per il Napoli aveva reso, almeno sulla carta, proibitiva la trasferta in casa dell’Atalanta. Il campo ha detto altro: la squadra di Spalletti ha vinto 1-3 e si è rilanciata prepotentemente nella corsa scudetto. Mancano titolarissimi come Rrahmani, Di Lorenzo e Osimhen. Quest’ultimo in settimana ha disputato i playoff Mondiali con la maglia della Nigeria, venendo eliminato contro il Ghana.

L’eliminazione ha fatto male, poiché è arrivata in virtù dei gol in trasferta e non perdendo nessuna delle due partite disputate. In più, ci sono state delle indiscrezioni da parte della Gazzetta dello Sport sul ritardo di Osimhen nel rientrare da Lagos a Napoli. Indiscrezioni smentite categoricamente da Luciano Spalletti in conferenza stampa. E dopo Atalanta-Napoli c’è stata l’ennesima frecciata.

Atalanta-Napoli, Juan Jesus parla del ‘caso’ Osimhen

Dopo una vittoria, ogni calciatore posta qualcosa su Instagram o Twitter. Nel caso di Juan Jesus, ci sono state alcune ‘dichiarazioni’ polemiche nei confronti dell’indiscrezione della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del brasiliano: “Vince una partita complicata anche se molti non se lo aspettavano. Caso Napoli. E ora quali altri ‘casi’ possiamo inventarci?“. Parole taglienti, che mettono -forse- la parola fine alle polemiche dell’ultima settimana.

Victor Osimhen potrà prendere regolarmente parte alla partita tra Napoli e Fiorentina, dopo la squalifica per diffida per il giallo in Napoli-Udinese. E il centravanti nigeriano potrà rispondere sul campo a ciò che si è detto. Intanto, Juan Jesus ha deciso di dire la sua su Instagram. Non senza qualche frecciatina.