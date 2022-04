Champions League vincendo la Coppa Italia: il motivo spiazza i tifosi

Con la nuova Champions League può entrare in vigore un criterio che rendererebbe più appetibile anche la Coppa Italia. Ma non è tutto come sembra. Specie per i club minori.

Champions League, pronte novità sorprendenti? L’ampliamento da 32 a 36 squadre della più importante competizione di calcio europea per club rischia di spiazzare con le sue novità. Perchè con sè genera una serie di nuovi criteri per l’accesso che farebbe, forse, rivalutare altre competizioni. Giocherà un ruolo da protagonista il Ranking della Uefa, grazie al quale possono saltare fuori slot aggiuntivi per accedere alla Champions. Una situazione in divenire e non ancora ufficiale.

Si procederebbe nel modo che segue a partire dalla stagione 2024-2025. Le squadre che non si qualificano in Champions League, ma riescono a strappare un pass per le altre competizioni minori, quali Europa e Conference League possono ancora sperare per la più ambita competizione. Come? Con le coppe nazionali, come la nostra Coppa Italia. Ma, occhio, parliamo per quelle big che si trovano posizionate alte nella suddetta graduatoria UEFA. Un vero e proprio salvagente o, meglio, salva-big.

Champions League, la Coppa Italia come salvagente delle annate flop delle big in campionato

Champions League, le possibili novità riguardanti le modalità di accesso al torneo mediante “l’aiuto” del Ranking stanno incuriosendo i tifosi. Facendo una sorta di simulazione di questa nuova eventuale situazione, prendiamo in esame un piazzamento nefasto di una big. A spiegarcelo è Calcioefinanza.

Immaginiamo se la Juventus, che si qualifica da tanti anni consecutivi in Champions, si piazzasse al decimo posto in campionato. Neanche la possibilità di giocarsi la Conference League dunque. Eppure, con la vittoria della Coppa Italia (e quindi l’accesso automatico, già esistente tutt’oggi all’Europa League) riuscirebbe dunque ad accedere direttamente in Champions League. Un balzo non di poco conto, un possibile ‘ponte‘ che renderebbe la coppa nostrana più appetibile. Ma fino a un certo punto. Appare evidente che solo nei casi di annate disastrose delle big queste ultime avrebbero ancora più motivazione per vincere il trofeo affinchè possano strappare il pass per la coppa dalle grandi orecchie. Niente Champions League quindi per i club posizionati male nel Ranking Uefa, anche vincendo la Coppa Italia.