Manca sempre meno al fischio di inizio di Sampdoria-Roma, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo ospitano i giallorossi di Josè Mourinho alle ore 18.00.

Il match mette in palio tre punti importanti per la classifica generale di Serie A. I capitolini, infatti, reduci dalla vittoria nel derby della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri per 3-0, puntano alla vittoria fuori casa. Il duello a distanza con l’Atalanta, uscita sconfitta dalla gara col Napoli al Gewiss Stadium, continua senza sosta. Vincendo, la Roma supererebbe i bergamaschi e metterebbe un ulteriore tassello sulla corsa per un piazzamento in Europa.

Sampdoria-Roma, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo. Disponibili: Audero, Augello, Conti, O. Colley, Askildsen, Ekdal, Vieira, Giovinco, Sensi, Magnani, Trimboli, Supryaga.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. Disponibili: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Viña, Kumbulla, Diawara, Bove, Darboe, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.