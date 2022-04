“Non ci sono gli estremi”: Juve-Inter, l’ex arbitro fa infuriare i tifosi

Il match di Serie A tra Juventus ed Inter ha visto polemiche fin dai primi minuti. Una gara nervosa con due squadre che si giocano tanto.

Si sta giocando in questi minuti il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Match ad alta tensione dove entrambe le squadre si stanno giocando molto del proprio futuro in questa stagione.

La prima mezzora ha visto un match molto nervoso e diversi cartellini gialli. Nei primi minuti è stato ammonito l’argentino Lautaro Martinez mentre successivamente sono stati ammoniti nei bianconeri Rabiot e Locatelli.

Dopo circa 30 minuti di gioco c’è stato un episodio che ha portato tante polemiche e ha fatto scatenare i social. L’attaccante argentino è intervenuto in ritardo su una scivolata di Chiellini e la scelta dell’arbitro di non ammonire nuovamente (e di conseguenza il rosso) ha portato tante polemiche.

Juve-Inter, il commento di Marelli sul ‘possibile rosso’ a Lautaro

Intervenuto sulla vicenda, l’ex arbitro ed attuale commentatore DAZN Luca Marelli ha affermato che non ci sono gli estremi per il secondo giallo. Le parole di Marelli hanno scatenato i social che hanno ironizzato con diversi tweet sulle sue parole e sul fatto che la seconda ammonizione per Marelli non c’era.

Tante polemiche e tifosi scatenati: secondo alcuni l’argentino è stato graziato perchè il fallo era da giallo e quindi espulsione, ma in situazioni come queste il VAR non poteva intervenire.