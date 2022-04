“Era da espellere”: Juventus-Inter nel caos, scoppia la polemica

Juventus-Inter, alta intensità in avvio di gara e prima decisione del direttore di gara: scoppia la polemica, chiedevano l’espulsione.

Juventus-Inter è iniziata da pochi minuti. Il derby di Italia promette spettacolo visti i primi minuti di gara, giocati a ritmi altissimi. La formazione di Massimiliano Allegri e gli ospiti di Simone Inzaghi non hanno risparmiato alcun colpo. Nessuna delle due formazioni molla la presa: i punti in palio sono troppo importanti per lasciare spazio a disattenzioni e mollare la presa.

Se ne sono accorti subito anche i tifosi che dopo pochi minuti dal fischio di inizio hanno già assistito al primo cartellino giallo del match di Serie A. Al terzo minuto di gioco, infatti, Lautaro Martinez ha subito mostrato la propria voglia di essere incisivo sul match.

Juventus-Inter, polemiche sul cartellino giallo a Lautaro

L’attaccante argentino è entrato in maniera scomposta su Manuel Locatelli dopo solo tre minuti di gioco. Il nerazzurro è stato il primo a finire sulla lista dei cattivi del direttore di gara che non ha esitato ad ammonirlo. Un cartellino giallo piuttosto pesante visto che il Toro era diffidato: per questo motivo salterà il match del prossimo turno di Serie A contro l’Hellas Verona.

La decisione dell’arbitro, però, ha scatenato la furia di alcuni sostenitori bianconeri. Su Twitter, infatti, sono comparsi numerosi post indirizzati all’attaccante. Oltre ai censurabili e vergognosi insulti, in molti polemizzano per il colore del cartellino. Un utente scrive: “Si comincia con un calcio in faccia che viene semplicemente ammonito, andiamo bene”.