Manca sempre meno al fischio di inizio di Juventus-Inter, super sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano i nerazzurri di Simone Inzaghi alle ore 20.45.

Il match mette in palio tre punti importanti per la classifica generale di Serie A. I bianconeri, infatti, puntano alla vittoria in casa per allungare sulla Roma di Mourinho e sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, uscita sconfitta dalla gara col Napoli al Gewiss Stadium. Anche l’Inter, però, sogni i tre punti: l’obiettivo di Inzaghi è restare nella scia del Napoli di Spalletti e del Milan di Pioli che giocherà domani sera contro il Bologna di Mihajlovic. A dare il via al derby di Italia sarà il signor Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Vivenzi. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Mazzoleni e Passeri.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Morata, Dybala; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Miretti, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Soulé, Kean.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Radu, Ranocchia, Dimarco, Darmian, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo, Correa.