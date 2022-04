Juventus-Inter, l’infortunio inguaia il tecnico: esce in lacrime

Juventus-Inter perde subito un protagonista. Infortunio per il titolare che abbandona il campo in lacrime: il tecnico è nei guai.

Guai in arrivo per Massimiliano Allegri durante Juventus-Inter. Il tecnico dei bianconeri è costretto al primo cambio forzato al minuto 34. Manuel Locatelli, infatti, si è accasciato al suolo per un problema fisico. Lo staff sanitario del club bianconero è prontamente entrato in campo per dargli le prime cure del caso, ma la situazione è apparsa piuttosto seria.

Beffa per il tecnico del club piemontese che perde subito uno dei suoi uomini migliori. Locatelli era stato duramente colpito da Lautaro Martinez alla testa. Per questo motivo era stato necessario l’intervento dello staff medico che l’hanno medicato con una fasciatura alla testa.

Juventus-Inter, infortunio Locatelli: le condizioni

Locatelli, infatti, ha dovuto lasciare il terreno di gioco al compagno di spogliatoio Denis Zakaria. Il calciatore bianconero è apparso evidentemente preoccupato: Locatelli ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime.

Non sono ancora chiare le effettive condizioni del calciatore bianconero. In ogni caso, le sue lacrime non sono un buon segnale. Con ogni probabilità la Juventus diramerà un primo bollettino medico dopo la fine del match contro l’Inter di Simone Inzaghi. Serviranno poi ulteriori accertamenti per capire l’effettiva entità dell’infortunio e comprendere quali sono le condizioni del centrocampista bianconeri. I tifosi, dopo le immagini viste in tv, restano visibilmente preoccupati.