Napoli, colpo definito: l’annuncio del presidente fa esultare i tifosi

Il Napoli si prepara ad ufficializzare il nuovo colpo di mercato: l’annuncio del presidente toglie ogni dubbio, operazione quasi chiusa.

Il Napoli ha già iniziato a pensare alla prossima sessione del mercato. Sono infatti tanti i giocatori che al termine della stagione lasceranno il club e che dovranno essere adeguatamente sostituti. È il caso, ad esempio, di Faouzi Ghoulam il cui contratto scade a giugno. Fin qui l’algerino (a gennaio proposto al Cagliari) ha totalizzato soltanto 12 presenze complessive, senza mai riuscire a fornire alcun tipo di contributo in fase offensiva.

Un bottino deludente, che ha spinto la società a prendere la decisione di farlo partire a parametro zero e mettere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti un altro terzino. Si tratta di Mathias Olivera, che il Getafe valuta tra gli 11 e i 12 milioni. I contatti tra le parti si sono rivelati fruttuosi, con la fumata bianca che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.

Il giocatore, al quale il Napoli ha proposto un ingaggio da 1.3 milioni fino al 2027, ha già espresso il proprio assenso al trasferimento e ora restano soltanto da definire alcuni dettagli. Nulla, in ogni caso, che possa compromettere la buona riuscita della trattativa come spiegato oggi dal presidente degli spagnoli Angel Torres.

Napoli, Olivera sempre più vicino: arriva la conferma

Il numero uno degli spagnoli, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha confermato che “il trasferimento in Italia è in stato avanzato”. Ottime notizie per Spalletti quindi, che nelle prossime settimane potrebbe mettere le mani anche su una delle principali rivelazioni della Serie A ovvero Kristjan Asllani.

Il centrocampista dell’Empoli, come spiegato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, piace molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che da qualche giorno si è mosso mettendolo nel mirino. Ingaggiarlo non si preannuncia facile, considerando la concorrenza formata dal Milan e dalla Lazio, ma il Napoli ci proverà. I toscani, dal canto loro, hanno fissato il prezzo: 10 milioni.