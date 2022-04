Napoli, salti di gioia per i tifosi: due acquisti prenotati per giugno

Il Napoli pensa già alla prossima sessione del mercato: prenotati due acquisti per giugno, trattative in fase di definizione.

Lo scudetto è alla portata. A dividere il Milan capolista ed il Napoli secondo sono appena 3 punti e nelle prossime settimane gli azzurri cercheranno di effettuare il sorpasso e regalare ai tifosi la gioia più grande. Nel frattempo, però, il club ha iniziato a pianificare le prossime operazioni di mercato tese a mettere a disposizione a Luciano Spalletti nuovi elementi di qualità.

In particolare, nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è finito a sorpresa Khvicha Kvaratskhelia. Per il post-Lorenzo Insigne la società sembrava orientata su Hamed Traore (divenuto una delle colonne portanti del Sassuolo) e su Luis Sinisterra (18 gol e 11 assist in 38 apparizioni complessive al Feyenoord).

L’ala sinistra di proprietà della Dinamo Batumi nelle ultime ore ha però scavalcato entrambi, dando totale gradimento al trasferimento in Italia. I contatti tra le parti sono stati già avviati, con la fumata bianca che potrebbe addirittura arrivare a breve sulla base di 10 milioni. A confermarlo è stato il portale ‘tuttonapoli.net‘, secondo cui la trattativa è da ritenere virtualmente chiusa.

Napoli, doppio colpo per Spalletti

L’esterno 2011, in questa stagione vissuta con la maglia del Rubin Kazan, ha totalizzato 19 presenze “condite” da 2 reti e 5 passaggi vincenti. Un buon bottino, che ha convinto la dirigenza ad inserirsi in maniera concreta bruciando così la concorrenza. Per Kvaratskhelia è pronto un quinquennale da circa un milione all’anno.

E non finisce qua, perché il Napoli ha raggiunto anche un accordo di massima con il Getafe riguardante Mathí­as Olivera. Il terzino uruguaiano, seguito da tempo e destinato a prendere il ruolo in rosa di Faouzi Ghoulam al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno, comporterà una spesa compresa tra gli 11 e i 12 milioni. Resta da limare qualche dettaglio, ma la strada è in discesa. Spalletti pregusta già il doppio colpo.