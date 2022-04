Cagliari, doppia gioia per Mazzarri: la notizia fa sperare i tifosi

C’è una doppia buona notizia per il Cagliari in vista del match contro la Juventus. Mazzarri e i tifosi rossoblù possono certamente esultare.

In attesa dei match di quest’oggi che chiuderanno la 31a giornata di Serie A, il Cagliari continua a galleggiare un filo sopra la zona retrocessione. Dopo un periodo di forma ottimale, la squadra di Mazzarri sta accusando qualche stop di troppo e la situazione è tornata a farsi preoccupante.

Sono ormai quattro le sconfitte consecutive per i sardi. Dopo l’ultimo successo contro il Torino, vittoria che risale ormai al 27 febbraio, i rossoblù hanno inanellato le sconfitte contro Lazio, Spezia, Milan e Udinese. Al contempo il Genoa, principale rivale per la corsa salvezza, sotto la guida di Blessin è tornato a coltivare speranze di permanenza in massima serie. Ed anche il Venezia è in agguato.

La distanza tra il Cagliari e le due squadre è di soli tre punti, ma i sardi hanno una partita in più. Quindi virtualmente le tre squadre potrebbero essere appaiate. Ciò rende ogni sfida una possibile finale. Perdere punti in questa fase della stagione potrebbe quindi costare molto.

Cagliari, ora c’è la Juventus. Ma per Mazzarri buone notizie

Il calendario immediato non sorride certo agli uomini di Walter Mazzarri. Il prossimo match infatti vedrà impegnati i rossoblù contro una Juventus ferita per il ko contro l’Inter e ansiosa di fare tre punti per giocarsi le ultimissime possibilità in chiave Scudetto. A favore del Cagliari c’è però una doppia buona notizia che arriva da Torino.

La Juventus infatti dovrà affrontare la trasferta a Cagliari priva di due perdine. Oltre a Locatelli lungodegente, Allegri dovrà fare a meno anche di Alvaro Morata, il quale si è beccato il quinto cartellino giallo della sua stagione e quindi la conseguente squalifica.