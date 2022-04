Juve, tegola pesante per Allegri: arriva l’annuncio dopo le visite mediche

Dopo la sconfitta subita per mano dell’Inter, oggi è arrivata un’altra brutta notizia per la Juventus: ecco l’annuncio più temuto da Allegri.

Morale a pezzi in casa Juventus, dopo la sconfitta subita tra le mura amiche per mano dell’Inter. Una vittoria avrebbe consentito ai bianconeri di continuare la scalata in classifica e scavalcare i diretti rivali. La rete siglata su rigore da Hakan Calhanoglu, invece, ha spento i sogni di gloria di Massimiliano Allegri. Il quale oggi ha ricevuto un’altra brutta notizia.

Manuel Locatelli infatti, a causa del problema fisico rimediato ieri, sarà costretto a restare ai box almeno per 20 giorni. Il calciatore nella mattinata di oggi è stato sottoposto, presso il J-Medical, ad una serie di esami strumentali che hanno consentito allo staff medico di approfondire l’entità dell’infortunio subito.

L’esito più temuto dal club è stato confermato dallo stesso centrocampista ai tifosi che lo attendevano di fronte alla struttura. Una tegola per Allegri, che ora dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite che vedranno la squadra affrontare il Cagliari (sabato prossimo), il Bologna (sabato 16) ed il ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina (20).

Juventus, tegola per Allegri: Locatelli fuori almeno 20 giorni

Il rientro, calendario alla mano, potrebbe avvenire nella sfida contro il Sassuolo ma molto dipenderà dai risultati degli esami in programma nei prossimi giorni. Non è da escludere, infatti, che la Juventus gli conceda ulteriore tempo per guarire al 100% ed evitare così possibili ricadute.

Locatelli, fin qui, ha disputato una buona stagione totalizzando 3 gol e 5 assist in 40 presenze complessive tra campionato (29), Champions League (7), Coppa Italia (3) e Supercoppa italiana. Un ulteriore problema per Allegri, costretto già a fare a meno di Weston McKennie il cui ritorno in gruppo potrebbe avvenire tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.