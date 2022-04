Simeone trascina Tudor e condanna il Genoa: prima sconfitta per Blessin

Hellas Verona-Genoa è appena finita. La gara delle ore 18.30 del trentunesimo turno di Serie A 2021/2022 è finita 1-0.

Vittoria casalinga dell’Hellas Verona di Igor Tudor che batte 1-0 il Genoa di Alexander Blessin nel match della trentunesima giornata di Serie A 2021/2022. Decisiva la rete di Giovanni Simeone al minuto 6. Il suo gol consente agli scaligeri di salire a quota 45 punti in classifica generale, superando il Sassuolo e blindano il nono posto.

Stop grave per i liguri che restano bloccati a 22 punti in elenco al diciannovesimo posto. Prima sconfitta per Blessin in Serie A: fino ad ora aveva racimolato sette pareggi ed una vittoria giunta nell’ultimo turno contro il Torino di Ivan Juric.

Hellas Verona-Genoa, la sintesi del match

Tante emozioni, ma un solo gol nella gara delle 18.30 del trentunesimo turno di Serie A 2021/2022. Ad andare in rete ed a decidere la partita ci ha pensato Simeone. L’attaccante è andato in gol dopo soli sei minuti dal fischio di inizio della gara. Caprari serve di testa Bessa: il trequartista serve in verticale Simeone che supera ed elude la scivolata di Vasquez e batte Sirigu.

La formazione di casa va ad un passo dal raddoppio nel primo tempo, colpendo anche un palo che evita il doppio svantaggio per i liguri. Non va a buon fine l’assalto finale del club ligure. Blessin si arrende a Tudor e rimedia la prima sconfitta dall’inizio della sua avventura in Italia.

Classifica Serie A

IN AGGIORNAMENTO