Tutto pronto per il fischio di inizio di Verona-Genoa, gara delle ore 18.30 del trentunesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Hellas Verona-Genoa, gara che apre il lunedì della trentunesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, la formazione scaligera di Igor Tudor ospita i ragazzi di Alexander Blessin.

Il match mette in palio punti importanti per i rossoblù che cercano la vittoria per raccogliere e conquistare punti utili alla salvezza. reduce dalla vittoria contro il Torino nell’ultimo turno di campionato, il Genoa è deciso ad archiviare i sei mesi senza vittoria. Blessin non ha ancora mai perso: il suo bottino è di ben sette pareggi ed una sola vittoria. Il Verona di Igor Tudor, però, vanta il sesto attacco del campionato, con 55 gol messi a segno, uno in meno di Milan, Napoli e Sassuolo.

Verona-Genoa, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Sutalo; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Berardi, Coppola, Casale, F. Terracciano, Hongla, Cancellieri, Retsos, Praszelik, Depaoli, Frabotta, Bessa. Allenatore: Tudor.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. A disposizione: Semper, Criscito, Calafiori, Masiello, Frendrup, Melegoni, Rovella, Kallon, Galdames, Ekuban, Piccoli, Yeboah. Allenatore: Blessin.