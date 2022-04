“La cosa che inquieta…”: Juve-Inter, la polemica arriva anche ai Mondiali

Juve-Inter, la polemica si sposta addirittura verso i Mondiali. Nell’occhio del ciclone c’è l’arbitro Irrati.

Un post partita frenetico, che continua ad alimentare una polemica irrefrenabile. Juve ed Inter si sono date battaglia in campo, con i nerazzurri che alla fine hanno portato a casa il massimo risultato. Espugnato l’Allianz Stadium, con merito? Diciamo che la Vecchia Signora avrebbe meritato qualcosa di più per quanto mostrato in campo, ma il calcio ormai da tempo insegna quanto sia impossibile riuscire a dare una chiave di lettura sempre univoca in base a quello che le due squadre mostrano in campo. Gli episodi, in questo senso, possono risultare sempre decisivi.

Anche quelli arbitrali, va detto, sono costantemente al centro dell’attenzione. Nemmeno l’avvento del VAR ha placato la moviola, che in Italia soprattutto trova sempre ampio spazio soprattutto quando si parla di big match come quello giocato ieri. E cosi l’episodio del rigore battute per due volte sta facendo ancora discutere, cosi come il mancato rigore a Zakaria, o ancora un possibile rosso a Lautaro ed altri avvenimenti nel corso del match. Al netto, insomma, di quella che è stata tutta la direzione arbitrale vista all’Allianz Stadium, le lamentele dal lato bianconero non sono state poche.

Juve-Inter, la polemica guarda anche… i Mondiali

L’operato dell’arbitro Massimiliano Irrati sta facendo discutere, e come sempre la polemica si sposta anche sui quotidiani. La vittoria dell’Inter non è una sentenza nella corsa Scudetto, ma di sicuro determina quello che sarà il prosieguo della stagione bianconera. Difficile, per i ragazzi di Allegri, pensare di poter ancora tenere il passo delle prime tre della classe.

E cosi a dare una chiave di lettura sull’arbitraggio di Irrati è Tony Damascelli che, sulle colonne de ‘Il Giornale’, pone l’attenzione soprattutto sul direttore di gara e quanto accaduto allo Stadium. “Ciò che inquieta non è soltanto l’eliminazione dell’Italia – spiega il giornalista che poi punta il dito in maniera netta – ma il fatto che Irrati possa andare in Qatar“. Damascelli parla di un “sovrastimato” Irrati, che non avrebbe tenuto botta nella maniera corretta nel corso del match.