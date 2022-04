Juventus nei guai? Arriva l’ufficialità che colpisce anche Agnelli

Una brutta notizia per la Juventus. Dopo la sconfitta di ieri sul campo un altro problema da risolvere per Andrea Agnelli.

In campo la Juventus, dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Inter, ha forse definitivamente abdicato alle speranza Scudetto. Troppi i sette punti che ormai dividono i bianconeri dal primo posti. Punti che potrebbero diventare addirittura nove, a sette turni dalla fine, qualora il Milan stasera riuscisse a superare il Bologna.

In questo momento però a preoccupare Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera ci sono anche altre questioni extra campo. Il board societario della Juventus è infatti concentrato anche sull’inchiesta riguardo le presunte plusvalenze fittizie.

La Juventus, insieme al Napoli e ad altri nove club, è accusata di aver utilizzato il sistema delle plusvalenze per incidere sul rilascio della licenza nazionale. Un’accusa, rigettata dai bianconeri e dagli altri club, che ha portato all’istituzione di un processo a loro carico.

Juventus, Napoli e altre nove a processo per le plusvalenze

Stando al lancio dell’agenzia di stampa ANSA il processo a carico dei club coinvolti inizierà il 12 Aprile prossimo con la prima udienza e proseguirà poi in videoconferenza nei giorni 14 e 15 Aprile. Grazie all’introduzione del nuovo codice di giustizia sportiva, fortemente voluto dal presidente della federcalcio italiana Gabriele Gravina, i tempi si sono notevolmente accorciati. La data del processo infatti arriva a strettissimo giro, soltanto tre giorni dopo dal deferimento della procura della FIGC.

I club coinvolti, oltre alla Juventus e al Napoli, sono, per restare in Serie A, anche Sampdoria, Genoa ed Empoli. In Serie B invece risultano coinvolte Pisa e Parma, mentre in Serie C Pescara e Pro Vercelli. Ci sono, nella lista delle società sotto la lente di ingrandimento, anche due squadre non più esistenti: il Chievo Verona e il Novara.