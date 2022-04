“Disastroso”: Milan-Bologna, i tifosi hanno già individuato il colpevole

La gara tra Milan e Bologna termina con un sonoro 0-0: i rossoneri sprecano l’occasione di poter allungare su Napoli e Inter

La partita tra Milan e Bologna è terminata con uno 0-0, sotto molti aspetti anche inaspettato. I rossoneri hanno sprecato l’occasione di allungare su Napoli e Inter, in vista della volata finale per lo scudetto. I tifosi, dopo questo pareggio, hanno individuato immediatamente chi secondo loro sarebbe stato il colpevole principale.

Stefano Pioli e il suo Milan hanno conquistato dunque un solo punto in casa contro un Bologna che si è difeso fino all’ultimo minuto con le unghie e con i denti. Skorupski è stato fondamentale per i rossoblù e, con personalità, ha serrato la propria porta impedendo ai padroni di casa di segnare e di portarsi in vantaggio.

Il Milan si è così fermato a 67 punti in classifica di Serie A, conservando comunque il primo posto. A seguire ci sono il Napoli, con 66 punti, e l’Inter, con 63 punti e una gara ancora da dover recuperare. Proprio contro il Bologna che questa sera ha messo il bastone tra le ruote alla squadra in vetta. I tifosi rossoneri, tuttavia, hanno immediatamente individuato colui che sarebbe secondo loro il colpevole.

Milan-Bologna, i tifosi rossoneri non ci stanno e individuano il proprio colpevole: Messias nel mirino delle critiche

Il Milan, in ogni caso, ci ha provato davvero fino all’ultimo minuto per cercare di segnare anche un solo gol che avrebbe pesato tantissimo. Soprattutto per rispondere al Napoli e all’Inter che, nonostante partite molto complicate, non si sono fermate. Anzi, hanno accelerato.

Per quanto riguarda la formazione scelta da Stefano Pioli, tuttavia, non è stata impeccabile la serata di Junior Messias. Sostituito tra l’altro all’inizio della ripresa, al 46′, proprio dal tecnico rossonero che ha preferito inserire in campo Ante Rebic. I tifosi allora, tramite i propri profili ‘Twitter’, hanno riferito un pensiero comune: “Messias è stato disastroso. Dopo oggi non deve più vedere il campo”.