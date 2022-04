Milan, doccia fredda per Pioli: arriva la notizia che complica tutto

Brutte notizie per il Milan in vista del match di stasera. Il tecnico Pioli deve fare i conti con un serio problema contro il Bologna.

Le vittorie di Inter e Napoli, ottenute oltretutto su due campi difficili, ossia quello della Juventus e quello dell’Atalanta, obbligano il Milan a fare risultato pieno a Bologna. I rossoneri probabilmente confidavano in un passo falso di almeno una delle due rivali. E invece, di fronte al bottino pieno delle concorrenti sono costretti a vincere stasera a San Siro.

Pioli però dovrà affrontare il match facendo fronte ad un problema di formazione che coinvolge uno dei pilastri della sua difesa: Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero, come riporta MilanNews 24, ha infatti accusato un’infiammazione dell’adduttore sinistro e quindi non sarà del match.

Romagnoli, che aveva già saltato il match contro il Napoli ed era stato in panchina in quelli contro Empoli e Cagliari non scende in campo dal pari del 25 febbraio in casa contro l’Udinese. Match terminato 1-1, per la cronaca.

Milan, out Romagnoli: le scelte di Pioli

L’assenza del difensore ex Roma costringe Pioli a scelte obbligate per quanto riguarda il reparto arretrato. Il tecnico punterà obbligatoriamente sulla coppia Tomori-Kalulu, nonostante quest’ultimo è reduce dal doppio impegno con l’Under 21 della Francia. Per quest’ultimo si tratterebbe della 21esima presenza con la maglia rossonera in campionato. Mentre per l’anglocanadese sarebbe la presenza numero 24 in campionato in questa stagione.

Per il resto Stefano Pioli dovrebbe affidarsi sui lati della difesa a Calabria e Theo Hernandez. Centrocampo che invece dovrebbe essere composto dalla coppia Tonali e Bennacer, mentre dietro l’unica punta Olivier Giroud dovrebbero agire in supporto Messias, Kessie e Ante Rebic.