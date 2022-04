“Futuro? Chissà…”: Roma, l’annuncio sul futuro spiazza i tifosi

La Roma, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria, gelata dall’annuncio fatto dal top player: tifosi preoccupati.

Prosegue il momento magico della Roma, reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite di campionato. Anche ieri, nella sfida contro la Sampdoria risolta da Henrikh Mkhitaryan, i giallorossi hanno dimostrato di aver ritrovato una certa solidità difensiva e di poter passare in vantaggio in qualsiasi momento della partita. Una striscia importante, che ha riacceso le speranze del club di conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La Juventus quarta, battuta ieri in casa dall’Inter, dista appena 5 punti e nelle prossime settimane José Mourinho spera di poter azzerare il gap ed effettuare il sorpasso. Un obiettivo alla portata, anche alla luce dell’ottima stagione vissuta da Tammy Abraham. La punta, acquistata dal Chelsea in estate per circa 40 milioni, è diventato il principale trascinatore della squadra risultando spesso determinante per le sorti dei capitolini.

Per lui, in totale, 23 gol e 4 assist in 41 apparizioni complessive: un bottino che lo ha fatto inevitabilmente finire nel mirino di alcune big della Premier League. Sulle sue tracce in particolare, come rivelato di recente dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, ci sono l’Arsenal, il Manchester United ed il City. Alla finestra pure il Chelsea, che nell’estate 2023 potrebbe esercitare la clausola di recompra versando nelle casse della Roma 80 milioni.

Roma, un rebus il futuro di Abraham

Abraham dal canto suo, in un’intervista rilasciata a ‘Talksport’, si è detto onorato di essere seguito da così tante società mettendo in dubbio la sua permanenza alla corte di Mourinho. “Quando vedo che mi accostano ad altri club mi sento bene, come se stessi facendo qualcosa di giusto. È una bella sensazione vedere il tuo nome su tutti i giornali”.

Ogni discorso, in ogni caso, verrà rinviato alle prossime settimane. Il suo obiettivo ora è quello di condurre la Roma il più alto possibile in classifica e alla vittoria della Conference League. Poi ci siederà intorno ad un tavolo insieme alla dirigenza al fine di fare il punto della situazione e capire se esistono le condizioni per fare ritorno in Patria.