“Squadra in ritiro”: Serie A, la strategia del club per evitare il peggio

Fermento in una piazza di Serie A: la sfida con una rivale di testa può decidere il futuro dell’allenatore, intanto via al ritiro anticipato

Per stilare i verdetti di fine stagione molte squadre ancora premono per raggiungere i propri obiettivi. Davanti si gioca per Scudetto, qualificazione in Champions, qualificazione in Europa League e posto in Conference League ma anche dietro c’è chi non sta a guardare e, sebbene la corsa sia ad un ritmo molto più lento, punta a mantenere la categoria in ogni modo possibile.

La parte bassa della classifica disegna un quadro molto intricato. Chi sembra avere un passo e mezzo in Serie B è la Salernitana, che pure potrebbe accorciare il gap sfruttando i recuperi da disputare. Le altre sono in piena lotta per la sopravvivenza. Da Genoa e Venezia, fino almeno alla Sampdoria. Spezia, Empoli e Udinese in questo momento appaiono più vicine all’obiettivo. Il Cagliari al momento è la prima delle formazioni salve ma in Sardegna sono ore molto delicate.

Cagliari, Mazzarri resta e squadra in ritiro anticipato: decisiva la Juventus per il futuro del tecnico

A fare il punto in casa Cagliari questa mattina è stata ‘La Gazzetta dello Sport’. I rossoblù hanno perso malamente a Udine. Il 5-1 rimediato dai bianconeri ha fatto precipitare nello sconforto la situazione dopo un ciclo di quattro sconfitte consecutive contro Lazio, Spezia, Milan e, appunto, Udinese. La squadra di Walter Mazzarri deve ricominciare a muovere la classifica per raggiungere la permanenza in Serie A dopo il prodigioso recupero compiuto. La situazione attuale non permette di vivere in maniera serena anche perché il Venezia, dietro di tre punti, ha una partita in meno.

Il presidente Giulini dunque ha deciso per il ritiro anticipato in vista della partita di sabato sera contro la Juventus. Il Cagliari si riunirà a partire da giovedì per pensare al confronto con la formazione di Max Allegri. Una sconfitta pesante potrebbe segnare anche il capolinea dell’avventura di Mazzarri che per il momento rimane al suo posto.

In caso di esonero del tecnico dovrebbe tornare Leonardo Semplici, ancora sotto contratto e avvistato in città nelle scorse ore. La presenza del tecnico e del suo staff in aeroporto tuttavia era orientata ad un viaggio in Spagna per un aggiornamento tecnico.

Il club sardo per il momento confida di poter raggiungere la salvezza con Mazzarri ma serve una sterzata decisa altrimenti bisognerà ricorrere ad un piano B per portare ancora una volta in porto la barca.