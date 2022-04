“Primo colpo per l’estate”: Milan, tutto pronto per chiudere l’affare

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano già ai primi colpi da mettere a segno con il mercato estivo: tutto pronto per chiudere l’operazione

Il Milan ha come primo obiettivo quello di concentrarsi al meglio per non concedere altro spazio alle dirette concorrenti in corsa anch’esse per lo Scudetto. Napoli e Inter in primis. Oltre ciò, però, il club rossonero pensa anche alle operazioni da chiudere con il mercato estivo sempre più vicino.

In cima alla lista del Milan resta il nome di Sven Botman. Difensore centrale di nazionalità olandese appartenente al Lille. In Ligue1, nonostante la sua giovane età (è un classe 2000), ha già avuto modo in più occasioni di mettersi in mostra. Segnando 3 gol e servendo 1 assist in 28 match.

Il Milan lo segue dallo scorso gennaio, mese in cui l’operazione non è poi andata in porto. Le cose sembrerebbero però ora essere avanzate. Con il calciomercato estivo, allora, i rossoneri vogliono averlo con sé a Milano. Le trattative continuano e Botman potrebbe davvero essere il primo colpo di mercato per Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, Botman è sempre più vicino: “I colloqui tra i due club sono avanzati”

Come riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ci sono importanti novità sul futuro di Sven Botman. Il difensore del Lille, in scadenza il 30 giugno 2025, appare infatti sempre più vicino al Milan. Maldini sta perciò lavorando per portare il giovane giocatore a Milano. Come rivelato da Romano: “Il Milan è davvero vicino a completare l’accordo di Sven Botman. Il difensore può essere il primo acquisto per la prossima stagione. I lavori sono in corso”.

“I colloqui – si legge ancora – tra i due club sono avanzati, come previsto già ormai da mesi. Il club rossonero sta lavorando per giungere il prima possibile a un pieno accordo con il Lille. Botman è pronto ad accettare la loro proposta”.