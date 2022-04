Calciomercato Roma, Mourinho sorprende tutti: colpo in Serie A

José Mourinho vuole rinforzare il centrocampo della Roma, che a questo punto potrebbe piazzare un nuovo colpo in Serie A

La Roma tra due giorni scenderà in campo nei quarti di finale di Conference League contro il Bodo Glimt. I norvegesi qualche mese fa hanno inflitto a Mourinho la peggior sconfitta della sua carriera. Tuttavia, la fase a eliminazione diretta è un’altra cosa e la stagione è entrata nel vivo. I giallorossi sono anche a -5 dalla Juventus e coltivano il sogno di arrivare al quarto posto. Ma il progetto andrà avanti a prescindere per i prossimi anni.

Ci sono già state spese significative sul calciomercato, che continueranno anche la prossima estate. Mourinho vuole nuovi giocatori in grado di far cambiare il volto della sua squadra, capaci anche di entrare dalla panchina e incidere sulla partita. In una sessione di mercato è impossibile avere tutto ed è per questo che Tiago Pinto sta già iniziando a lavorare su questo fronte. Nel mirino è infatti finito a sorpresa un centrocampista del Bologna.

La Roma mette gli occhi su Schouten

Secondo quanto riferito da Tele Radio Stereo, tra i profili seguiti da Tiago Pinto c’è anche Jerdy Schouten. Il centrocampista del Bologna ieri ha giocato un partita strepitosa contro il Milan insieme a Svanberg. I due hanno formato una vera e propria diga in mediana. Tra i nomi seguiti dalla Roma rientra anche Marc Roca, in uscita dal Bayern Monaco che quest’anno ha trovato poco spazio.

Schouten ha il contratto in scadenza nel 2024 e se non dovesse andar via la prossima estate, potrebbe subire una svalutazione significativa. Un po’ come Svanberg, che non ha rinnovato il proprio contratto e lascerà anche lui il Bologna a fine stagione. La Roma è attenta e monitora la situazione del centrocampista olandese, in attesa di capire quale sarà la posizione finale in classifica e cosa succederà in Conference.