Campionato stravolto, è ufficiale: stop al calendario

Il presidente ha optato per lo stop al campionato diramando un comunicato ufficiale: il motivo è legato al Covid-19

La Serie A aveva subito tanti casi Covid-19 nei mesi di dicembre e gennaio. Tanto che alcune partite che sono state rinviate, per i provvedimenti presi dalle ASL, non sono ancora state recuperate. E’ il caso, per esempio, della tanto discussa Bologna-Inter, che sta condizionando la lotta scudetto con Napoli e Milan. Ma anche della lotta salvezza, con la Salernitana che deve addirittura recuperare due partite e se dovesse vincerle entrambe, si ritroverebbe di nuovo in corsa.

Insomma, un caos tipico all’italiana. Decisioni che però non vengono prese all’unanime per ogni campionato. In Serie D, per esempio, in alcuni gironi è successo qualcosa del genere e la decisione del presidente Giancarlo Abete è stata diversa. Lo hanno annunciato proprio in un comunicato ufficiale, che spiega anche i motivi dello stop al campionato.

Il campionato di Serie D viene sospeso

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato la sospensione di alcuni gironi del campionato di Serie D. Il motivo è legato ai tanti positivi al Covid-19 e ai tanti match rinviati. I gironi in questione sono: D, F, G, H. La decisione di sospendere i campionati è stata presa dal presidente Abete, perché bisogna “garantire che in condizioni di parità tra i club coinvolti si svolga la fase finale dei campionati”.

Insomma, per non falsare la classifica, in Serie D “si ferma tutto” per garantire correttezza nelle fasi finali dei campionati. Quindi, non in modo definitivo. E’ prevista, infatti, una nuova calendarizzazione che permetterà lo svolgimento delle prossime giornate. Sperando di poter concludere un’altra lunga ed estenuante stagione nei dilettanti.