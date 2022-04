“Non è una sorpresa…”: occhio Juventus, all’improvviso la frecciata

Iniziano i Quarti di Champions League. Con l’eliminazione di Juventus ed Inter non ci sono più squadre italiane nel torneo.

Questa sera iniziano ufficialmente i Quarti di finale della Champions League. La competizione entra nel vivo e le 8 squadre partecipanti sognano di andare avanti e provare a vincere la competizione. Tra queste sono presenti anche Benfica e Villarreal, squadre che per certi versi nessuno si aspettava di vedere qui. Gli spagnoli, in particolare, hanno guadagnato la nomea di ‘ammazza-italiane’ dopo aver eliminato Atalanta (nel girone) e Juventus (agli Ottavi di finale). La sfida con i bianconeri ha sorpreso tanti appassionati di calcio con gli spagnoli che hanno vinto allo Stadium, battendo la squadra di Massimiliano Allegri con un netto 3 a 0.

Il tecnico Unai Emery ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di andata in Spagna. Unai ha chiarito a tutti le proprie aspettative in vista di questo match:

“Il fatto che siamo ai Quarti non è una sorpresa, abbiamo eliminato la Juventus e nel girone ci siamo qualificati contro Atalanta e Manchester United, sono avversari davvero importanti”.

Champions League, dopo la Juventus Emery crede ancora nell’impresa

Nel corso della sua carriera Unai Emery è sempre stato riconosciuto come un tecnico molto abile nelle Coppe ed il tecnico ha chiarito che il Villarreal non partirà battuto e proverà a creare tante insidie al Bayern, senza dubbio tra i favoriti della vigilia:

“Dobbiamo fare la partita perfetta, cercheremo di far bene e di colpirli. Il nostro obiettivo è giocare con l’obiettivo di essere in partita anche nel match di ritorno”. Sono in tanti a considerare il Bayern Monaco nettamente favorito in questo doppio confronto, ma Emery ha ribadito a tutti di credere fino alla fine nell’impresa.