“Basta!”: l’Atalanta torna nel caos, lo sfogo è durissimo

Nelle ultime ore la Serie A è tornata nell’occhio del ciclone per un problema molto serio. Questa volta nel mirino il match Atalanta-Napoli.

Il declino della Serie A negli ultimi anni è apparso evidente agli occhi di tutti. Le squadre italiane faticano in Europa e la nostra Nazionale non parteciperà ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Una situazione complicata e nel nostro campionato la situazione peggiora di volta in volta. L’ultimo episodio increscioso è avvenuto nel corso dell’ultima giornata in Atalanta-Napoli.

Al termine del match di Bergamo il difensore e leader azzurro Kalidou Koulibaly è stato bersagliato da vergognosi cori e messaggi razzisti, l’ennesimo triste episodio avvenuto nel mondo del calcio italiano. Oltre al senegalese sono arrivati duri insulti anche a Dries Mertens ed il video con gli insulti ha fatto il giro dei social.

I responsabili hanno ricevuto la gogna mediatica, ma in tanti pensano che questo in fondo sia ‘troppo poco’. Il calcio italiano vive un periodo difficile ed il problema razzismo è senza dubbio uno dei più importanti. Non è la prima volta che i tifosi orobici finiscono nel mirino per insulti razzisti e già quest’anno è capitato con l’attaccante serbo Dusan Vlahovic.

Il duro messaggio di Caressa su Atalanta-Napoli

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato di questa problematica sul proprio canale Youtube ed ha avuto toni molto duri a riguardo: “Basta! Sono contento dell’intervento del sindaco di Bergamo, ma credo che ormai ci sono tutti gli strumenti per individuare i responsabili”.

Caressa ha fatto accenno anche al periodo storico che viviamo, un periodo molto complicato e certamente leggere ancora di cori razzisti nel nostro campionato non fa affatto piacere e mostra la Serie A in maniera negativa.