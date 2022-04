“L’ho scelta perché…”: Fiorentina, l’annuncio non piacerà tifosi

Il calciatore della Fiorentina si racconta e descrive la decisione di indossare la maglia Viola: alcune dichiarazioni non faranno piacere ai tifosi.

L’addio di Dusan Vlahovic, passato a gennaio dalla Fiorentina alla Juventus, non ridimensiona il progetto della dirigenza di Rocco Commisso. Il club ambisce a una costante crescita per essere competitivo a lungo raggio. Anche per questo la squadra è stata affidata a Vincenzo Italiano, considerato uno degli allenatori più preparati della nuova generazione.

A dimostrazione della volontà del club di crescere sempre di più, c’è stato, tra gli acquisti del calciomercato invernale, quello di Jonathan Ikone, centrocampista tesserato dal Lille e con un passato al PSG. La Fiorentina l’ha acquistato per 14 milioni di euro, ma potrebbe essere soltanto una momentanea parentesi.

Il giocatore, infatti, in occasione di un’intervista concessa ai microfoni di ‘BeInSports’ ammette che quella alla Fiorentina potrebbe essere soltanto una tappa del momento.

Fiorentina, Ikone sincero: “Questo è in club intermedio”

“Ho scelto la Fiorentina poiché è un buon club intermedio, che gioca a calcio. Non voglio saltare le tappe velocemente”, dichiara Ikone all’emittente televisiva. Parole che tradiscono un concetto ben chiaro: il centrocampista vuole vivere un’esperienza a Firenze come trampolino di lancio prima di approdare in una società con maggiori aspettative di vittoria di trofei. La Serie A e la Fiorentina, con il calcio che propone Italiano, in tal senso può essere una vera e propria “palestra”.

Forse le considerazioni del giocatore non faranno troppo piacere ai tifosi della Fiorentina, ma la scelta da parte di Ikone è stata comunque convinta e sincera: “Avevo paura di lasciare il Lille, ho parlato molto con la mia famiglia, che sapevo non avrebbe potuto seguirmi. Mi sono preso del tempo e ho capito che fosse giunto il momento di partire, anche se mi manca la gioia che mi porta la mia famiglia”.