Lazio, il caso che scuote la squadra: rischia di saltare il Genoa

Scatta l’allarme intorno alla Lazio dopo il post pubblicato sui social dalla moglie di uno dei calciatori più rappresentativi di Sarri

L’ultimo turno ha consentito alla Lazio di Maurizio Sarri di guadagnare una posizione in classifica. I biancocelesti, dopo il successo con il Sassuolo e la sconfitta dell’Atalanta contro il Napoli, hanno scavalcato proprio gli orobici salendo al sesto posto. I bergamaschi di Gasperini hanno comunque una partita in meno pertanto la formazione del tecnico campano deve mantenere il piede sull’acceleratore se vuole mantenere la posizione e prepararsi a un finale di stagione in progressione.

La settimana però è cominciata con un piccolo caos legato al Covid. Tutto è nato per un post pubblicato sui social. Uno dei big di Sarri rischia di essere fuorigioco per il prossimo delicato match in casa del Genoa, coinvolta nei giochi di coda. Sarebbe un’assenza pesante per l’allenatore ex Chelsea, Juventus e Napoli ma pure per tutti i fantamanager che nel corso della stagione hanno deciso di puntare su uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A.

Lazio, la moglie di Luis Alberto sui social: “Siamo invasi dal virus”, allarme per Maurizio Sarri

Ciò che ha fatto scattare l’allarme in casa Lazio fa riferimento alla possibilità di un contagio Covid. Il caos si è scatenato dopo il post pubblicato da Patricia Venegas, moglie di Luis Alberto. Sui social, la wag del centrocampista laziale ha pubblicato un messaggio allarmante per il popolo biancoceleste e in primis per Maurizio Sarri, chiamato a preparare la trasferta in casa del Genoa.

La moglie di Luis Alberto in una storia comparsa su Instagram ha postato un post in cui ha scritto “Siamo invasi dal virus” e raffigura i due bambini della coppia in un video intendi a guardare presumibilmente la tv. Ciò ha subito portato a pensare alla possibilità che in famiglia si sia diffuso il Covid-19. Al momento però non vi sono comunicazioni a riguardo.

Se così dovesse essere, chiaramente, il numero dieci salterebbe sicuramente il lunch-match di domenica. Lo spagnolo pure contro il Sassuolo ha evidenziato la sua importanza per la Lazio firmando l’assist per la rete del raddoppio di Milinkovic-Savic su calcio di punizione e cogliendo la traversa direttamente su calcio d’angolo.