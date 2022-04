“Situazione ridicola!”: Napoli, arriva l’annuncio che scuote la squadra

L’annuncio dell’agente punta a spegnere le polemiche: nessun caso sul rientro in ritardo dell’attaccante tra le file del Napoli

Il Napoli ha conseguito un’importante vittoria contro l’Atalanta. Guadagnando tre punti fondamentali da aggiungere alla corsa Scudetto. L’agente dell’attaccante nigeriano ha voluto spegnere qualsiasi tipo di polemica. Sorte specialmente sul presunto rientro in ritardo del giocatore tra le file della squadra.

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Marte’ del suo assistito e del percorso che il Napoli sta conducendo in questa stagione. Al centro dell’attenzione c’è stato specialmente il ‘caso’ che ha riguardato il presunto ritardo portato dal nigeriano con il suo rientro a Napoli.

Il procuratore, però, ha voluto immediatamente stemperare la questione e ha voluto mettere in chiaro cosa sia effettivamente accaduto con il Napoli. Squadra in cui Osimhen sta continuando a rivestire un ruolo fondamentale.

Napoli, parla l’agente di Osimhen: “La situazione è ridicola! Vi spiego cosa è successo”

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Marte’: “Ritardo con il rientro a Napoli? Innanzitutto voglio spiegare cosa è successo, poi parliamo di calcio. Non c’è nessun tipo di problema. Victor, fin dal primo giorno in cui è arrivato al Napoli, ha sempre dimostrato grande attaccamento. Il problema quindi non esiste e per questo non voglio dilungarmici. La situazione è ridicola! Non ci soffermiamo troppo, anzi parliamo di calcio”.

“Luciano Spalletti – ha continuato Calenda – lavora migliorando i giocatori. Li segue sul campo, prestando attenzione alle caratteristiche di ognuno di loro. Osimhen è ragazzo ancora giovane. Quindi con i consigli di Spalletti c’è stato e continua ad esserci anche il suo miglioramento. Abbiamo scelto Napoli per la sua crescita tecnica. Ma anche per farlo crescere come uomo. Passare per l’Italia e la Serie A, quindi, è un percorso di crescita importante per qualsiasi straniero”.