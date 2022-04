“Colpo da 50 milioni”: Napoli, De Laurentiis sorprende tutti

Mentre sogna uno Scudetto mai così vicino, il Napoli vuole sfidare le big anche sul calciomercato. E prova a inserirsi per un grande nome.

Lo Scudetto, il terzo nella storia e il primo dopo ben 32 anni, è distante un solo punto. Tanto separa il Napoli dal Milan primo in classifica, dalla storia, da un successo che renderebbe la stagione attuale storica e indimenticabile. E ovviamente, al momento, è vietato concedersi la benché minima distrazione.

Questo, almeno, a livello ufficiale. Perché in realtà, se il discorso vale per la squadra e lo staff tecnico, non può valere per i dirigenti. Ormai da tempo il mondo del calcio è in costante movimento, e soprattutto ad altissimi livelli è fondamentale monitorare costantemente il mercato, tastare il polso delle situazioni, valutare come, quando e se inserirsi.

Così, mentre Spalletti e la sua banda inseguono uno Scudetto che sembra sempre più possibile, nonostante la concorrenza di Milan e Inter, ai piani alti il Napoli deve necessariamente studiare la squadra di domani. Soprattutto perché, ed è cosa nota ormai da tempo, questa non potrà contare su quel Lorenzo Insigne che per un decennio ne è stato la stella e il simbolo.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola i partenopei avrebbero individuato il candidato ideale per sostituire l’attuale capitano quando questi si unirà al Toronto FC in MLS. Si tratta di Nicolò Zaniolo, talento apparentemente in uscita dalla Roma e già da tempo nel mirino della Juventus.

Calciomercato, il Napoli in corsa per Zaniolo

La Vecchia Signora avrebbe individuato proprio in Zaniolo il possibile erede di Paulo Dybala, che lascerà il club a fine stagione a zero, ma valuta anche alternative come Gnabry del Bayern Monaco. Il motivo? La Roma valuta il suo attaccante classe 1999 almeno 50 milioni di euro. E nonostante la tentazione di formare una fortissima e giovanissima coppia d’attacco con Vlahovic sia forte, a Torino devono valutare bene la spesa.

Registrata la possibilità di inserirsi, il Napoli lo avrebbe fatto proprio in questi giorni. E starebbe tentando di effettuare il sorpasso sulla Juventus e aggiudicarsi quello che viene considerato, per età e caratteristiche tecniche, l’erede ideale di Insigne. Allora si può fare?

Nel calciomercato tutto è possibile: la Roma non ha ancora messo Zaniolo ufficialmente sul mercato, anche se valuta possibili sostituti, e l’accelerata della Juventus, che ha il giocatore da tempo nel mirino, è sempre possibile. Senza considerare che bisogna valutare la volontà del ragazzo. Ma il Napoli ci crede e ci proverà fino all’ultimo.