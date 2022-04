Due cessioni e tre acquisti: il Milan cambia marcia e strategia

Le cessioni del Milan potrebbero finanziare le prossime mosse di mercato in entrare. A prescindere dall’addio di Kessiè, i rossoneri starebbero meditando il da farsi per quel che riguarda il futuro di Ibrahimovic e Giroud

Il Milan potrebbe stravolgere completamente i propri programmi futuri aprendo concretamente al possibile addio di Ibrahimovic e a quello di Giroud. Un doppio addio per far spazio a un ringiovanimento della rosa, nel dettaglio per dare un’impronta decisa su una nuova linea verde offensiva.

Il rinnovo di Ibrahimovic resta congelato, ma secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il Milan starebbe ragionando sul possibile addio dello svedese. Nessun rinnovo per l’ex PSG e possibile addio anche per Giroud, il quale potrebbe valutare una nuova avventura anche in MLS.

Non è escluso, però, che l’ex Chelsea e Arsenal possa restare un altro anno in rossonero prima di chiudere la sua esperienza in Italia con il colori del Milan. Due possibili cessioni-addii e largo a tra nuovi acquisti. Il primo risponde al nome di Origi, pronto a svincolarsi dal Liverpool dopo il 30 giugno. Il Milan resta in netto vantaggio sull’attaccante belga rispetto alla concorrenza.

Cessioni Milan, addio anche a Romagnoli: conferme su Renato Sanches

Doppio addio e occhio anche al futuro di Romagnoli. Il centrale difensivo rossonero starebbe valutando concretamente l’addio al club rossonero a fine anno. La Lazio osserva interessata. Come rivelato nelle scorse settimane, il club biancoceleste avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore.

In chiave acquisti, il Milan continua a seguire molto attentamente gli sviluppi sul fronte Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, di proprietà del Lille, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Sì totale di Pioli: i rossoneri proveranno a convincere il club francese con un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo.