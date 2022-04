Mondiali-Italia, arriva la riforma e cambia tutto: c’è la riunione

Dopo la cocente delusione della mancata qualificazione ai Mondiali è tempo di riforme per il mondo del calcio in Italia e per la Nazionale.

Archiviata, comprensibilmente con molti strascichi e polemiche, la clamorosa eliminazione dal playoff per i Mondiali, con l’Italia uscita contro una non certo irresistibile Macedonia del Nord, per il movimento calcistico nostrano è il momento di ricostruire dalle macerie.

Il CT Mancini resta in sella, così come il presidente federale Gabriele Gravina. Proprio quest’ultimo ha dato il via oggi al tavolo permanente per le riforme del calcio italiano. Oltre a lui al tavolo ci saranno i numeri uno di tutte le componenti federali: Lorenzo Casini della Lega A; Mauro Balata della Lega B; Francesco Ghirelli della Lega Pro e Giancarlo Abete della LND. Assieme a loro presenti anche i presidenti di AIC, AIAC e AIA: Umberto Calcagno, Renzo Ulivieri e Duccio Baglioni.

Sul tavolo diversi punti di discussione. A partire da due dei tasti dolenti del calcio italiano negli ultimi anni: settori giovanili e infrastrutture. Su di loro il focus principale, ma si parlerà anche di plusvalenze, sostenibilità economico-finanziaria del professionismo e calcio nelle scuole.

Italia, Gravina di fronte ad un nuovo anno zero del nostro calcio

“Siamo chiamati alla responsabilità e all’azione.” ha dichiarato il numero uno della FIGC Gravina a margine del primo incontro. “Tutti noi dobbiamo fare un passo in avanti per il bene del movimento calcistico italiano. Ci sono temi delicati da affrontare e per questo c’è bisogno di unità di intenti.”

Gravina ha poi concluso: “Questo tavolo che riunisce tutte le componenti del nostro calcio ci accompagnerà per l’intera durata del mandato del Consiglio Federale. Spero che presto verranno decise alcune cose e di portare queste decisioni già alla prossima riunione fissata per il 20 Aprile.”