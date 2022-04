Doccia gelata per De Laurentiis: Napoli, l’ufficialità spiazza i tifosi

Non una buona notizia per il Napoli e il suo presidente De Laurentiis quella emersa durante l’allenamento di questa mattina a Castel Volturno

In linea con la tradizione scaramantica della città partenopea alcune parole sono bandite da ogni discorso tuttavia i tifosi del Napoli stanno facendo pensieri dolci con le prestazioni regalate loro dalla squadra di Luciano Spalletti. Pure il presidente Aurelio De Laurentiis sta vivendo un periodo positivo per il rendimento offerto dalla squadra che ora è distante un solo punto dalla testa della classifica, complice il pareggio interno del Milan contro il Bologna.

La convincente vittoria di Lorenzo Insigne e compagni a Bergamo contro l’Atalanta ha fornito conferme importanti sulle qualità e la determinazione della squadra del tecnico di Certaldo. Domenica alle 15, gli azzurri dovranno fare i conti con un nuovo impegno probante, quello con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola resistono in lizza per un posto in Europa e pertanto si presenteranno al Maradona con l’intenzione di strappare punti. Il countdown verso il match contro i gigliati però ha trovato un imprevisto di non poco conto.

Napoli, Osimhen si ferma in allenamento: problema muscolare per il nigeriano a Castel Volturno

La comunicazione è arrivata direttamente dal Napoli, che come d’abitudine ha pubblicato il report sul proprio sito ufficiale al termine della seduta mattutina. Victor Osimhen si è fermato nel corso dell’allenamento di oggi al Konami Training Center di Castel Volturno a causa di un risentimento alla coscia.

Il gruppo ha ripreso a lavorare oggi dopo il riposo disposto nella giornata di ieri. Da qui alla partita di domenica con la Fiorentina, le condizioni dell’attaccante nigeriano saranno monitorate dallo staff medico e tecnico della società di Aurelio De Laurentiis.

Il calciatore ha comunque rassicurato tutti i tifosi pochi minuti fa con una storia apparsa sul suo profilo Instagram: “Cari napoletani, ci vediamo domenica”, ha scritto l’attaccante di Spalletti. Un ottimismo che fa ben sperare.

Nel corso della seduta odierna hanno svolto lavoro differenziato in tre, Ounas, Petagna e Di Lorenzo mentre Alex Meret si è allenato con il resto del gruppo e pertanto torna a disposizione nella sfida contro la compagine di Vincenzo Italiano dopo aver saltato gli ultimi tre appuntamento in campionato a causa dell’infortunio alla vertebra lombare.