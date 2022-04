Atalanta, salti di gioia per Gasperini: annuncio in diretta tv

Atalanta in vantaggio contro il Red Bull Lipsia nel match di andata dei quarti di finale. Nel prepartita, però, c’è l’annuncio sull’attaccante.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta affrontando in questi minuti il Red Bull Lipsia di Giacomo Tedesco nella gara che vale l’andata dei quarti di finale di Europa League 2021/2022. Lontano dalle mura amiche, i bergamaschi tentano di portare a casa gara 1 per poter giungere al match di ritorno in posizione favorevole. L’affare è ostico, ma al momento i nerazzurri sono avanti nel risultato grazie ad un gol di Luis Muriel giunto al minuto 17.

L’attaccante colombiano ha portato i suoi in vantaggio grazie ad una azione personale. Dopo aver seminato il panico nell’area della formazione tedesca, Muriel ha concluso con un destro a giro che si è rivelato imparabile.

Atalanta, l’annuncio di Marino su Zapata

Proprio di attaccanti ha parlato Umberto Marino, direttore generale del club bergamasco. Intervenuto in diretta tv ai microfoni di ‘DAZN’ nel prepartita, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito un estratto: “L’Atalanta è cresciuta molto – ha dichiarato – ma anche il Lipsia. Entrambe le formazioni hanno fatto due percorsi incredibili. Il rientro di Duvan Zapata? Ho detto di averlo visto ‘mangiare l’erba’ in allenamento l’altro giorno. Lui scalpita, è un cavallo di razza e ha voglia di tornare”.

Poi conclude: “Gli avversari, a livello psicologico, potranno temere di averlo contro. Noi rappresentiamo la provincia, la nostra storia rispetto al Lipsia è diversa. Hanno proprietà molto importante con ambizioni diverse”.