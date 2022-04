“E’ incredibile”: Atalanta, Gasperini spiazzato dopo il Lipsia

Un pareggio importante per l’Atalanta che torna a casa con qualche rammarico. Cosi Gasperini ha spiegato tutto ai microfoni di DAZN.

Un pareggio che vale quasi come una vittoria. L’Atalanta strappa un risultato importante a Lipsia e si proietta al ritorno dei quarti di finale di Europa League con grande fiducia. Non era facile riuscire ad imporre il proprio gioco su un campo difficile come quello del Lipsia, eppure l’Atalanta ha trovato il modo di mettere in difficoltà la squadra tedesca, arrivando anche a sfiorare più volte di vincere la partita.

E’ forse questo un grande rammarico per la Dea, ovvero la possibilità non sfruttata di poter portare a casa un risultato ancora più convincente. Il gol di Muriel ha aperto le danze, e di fatto la sfida con il Lipsia poteva finire anche in maniera diversa. Un pareggio che, ad ogni modo, può rappresentare un’ottima iniezione di fiducia per l’Atalanta in vista del match di ritorno che si giocherà in quel di Bergamo.

Atalanta, Gasperini ed il gol subito: l’allenatore spiazzato

Un gol, quello subito dall’Atalanta, che poteva essere evitato. Ne è sicuro Gianpiero Gasperini, e non ha di sicuro tutti i torti. Il rigore sbagliato dai tedeschi, poi un momento di disattenzione fatale ed il Lipsia che ha firmato la rete del definitivo 1-1. Insomma, in casa Dea c’è più di un rammarico che ovviamente non va a mettere in discussione l’importanza del pareggio conquistato.

“Quest’anno è incredibile, a volte perdiamo di concentrazione”, ha spiegato proprio Gasperini ai microfoni di DAZN. “Su un rigore così parato, anzi un rigorino, pensi di essere salvo con la palla in rimessa laterale”, ha ancora proseguito l’allenatore, con tutta l’amarezza di chi sa che poteva finire diversamente. “Poi invece prendi gol – ha ancora aggiunto l’allenatore dell’Atalanta -, ma va bene, ci prepariamo al ritorno”.