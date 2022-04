Dopo la gran tripletta di Benzema al Chelsea, Capello ha ‘azzardato’ un paragone tra il francese ed una ex bandiera del Real Madrid.

Dopo la fantastica tripletta al PSG negli ottavi di finale di Champions League contro il PSG, Benzema ha regalato questa sera ai tifosi del Real Madrid un’altra serata da ricordare. Il francese, infatti, ha segnato i tre gol che hanno permesso ai ‘Blancos’ di battere il Chelsea nell’andata dei quarti di finale della massima competizione europea.

Il passaggio in semifinale non è ancora certo, ma sicuramente il Real Madrid ha fatto un gran passo in avanti verso la qualificazione. La gara di questa sera dello Stamford Bridge è stata molto vibrante sin dall’inizio, ma sono stati gli spagnoli a sbloccare la partita con le due reti siglate da Benzema a metà primo tempo.

Il Chelsea è riuscito ad accorciare le distanze con Havertz, ma Benzema, sfruttando il pasticcio tra Mendy e Rudiger, ha riportato ad inizio ripresa il Real Madrid sul doppio vantaggio. L’attaccante francese è stato l’assoluto mattatore della serata, considerando che ha anche sfiorato il gol in altre due occasioni.

Real Madrid, il paragone di Capello: “Benzema mi ricorda Di Stefano”

Fabio Capello, nel post gara di ‘Sky Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, dove ha ‘azzardato’ un importante paragone proprio tra Benzema ed una ex bandiera del Real Madrid: “E’ un attaccante tutto campo, mi ricorda Di Stefano. Forse questo nome ai giovani non dice nulla, ma per chi sa di calcio dice tanto”.

L’ex allenatore di Milan e Real Madrid ha poi concluso il suo intervento: “Benzema partecipa alla manovra della squadra, realizza reti pesanti ed è un vero leader in campo. Cosa posso dire sul Real Madrid? La sua difesa è sia molto attenta che compatta. Non è assolutamente facile fare gol a questa squadra, che poi fa male quando riparte”.