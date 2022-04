“Altro che rinnovo”: Roma, tifosi infuriati con il giallorosso

Furia dei tifosi della Roma contro il calciatore giallorosso per il grave errore commesso in Norvegia contro il Bodo Glimt

La Roma sta giocando i quarti di finale di Conference League contro il Bodo Glimt. In un paesino di circa 55 mila abitanti della Norvegia, a sbloccare il punteggio è stato Lorenzo Pellegrini alla fine del primo tempo. Molto complicato giocare sul sintetico, e infatti alcuni calciatori sono scivolati più volte. La squadra di Knutsen gioca comunque molto bene: non ci sono grossi singoli, ma l’identità è ben precisa e la proposta di gioco sempre volta a far male l’avversario col suo 4-3-3.

E infatti più volte il Bodo ha messo in difficoltà la Roma, soprattutto con le folate degli esterni offensivi e le sovrapposizioni degli esterni. Non facile per i difensori giallorossi tenere testa ai norvegesi, che hanno anche trovato il gol del pareggio con Wembangomo su un grosso errore di Rui Patricio. Il portiere portoghese, complice anche una deviazione, non è riuscito a impedire l’1-1. E allora tante sono state le critiche ricevute da parte dei tifosi giallorossi.

Bodo Glimt-Roma, erroraccio di Rui Patricio

Il tiro di Wembangomo non era di certo irresistibile ed era prendibile per Rui Patricio anche con la piccola deviazione. Così non è stato. Il portiere portoghese non ha trattenuto il pallone che è finito nella porta giallorossa. E diverse sono state le critiche da parte dei tifosi sui social: “Altro che rinnovo, rispeditelo in Portogallo“. Tagliente più che mai, come un altro tweet in portoghese: “E’ in fase discendente della sua carriera. C’era una deviazione, ma che pollo“. E infine: “Che papera di Rui Patricio mamma mia“.

Insomma, Rui Patricio non riceverà messaggi incoraggianti dopo questa prestazione. La Roma era in controllo del match e l’1-1 ha riacceso le speranze del Bodo Glimt in vista della sfida di ritorno. E poi il ‘consiglio’ alla dirigenza di rispedire il portiere in Portogallo.