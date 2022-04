Mondiali, clamoroso colpo di scena: Infantino fa esultare l’Italia

Il presidente della FIFA Infantino sta studiando una nuova formula per il calcio: ciò apporterebbe ad una clamorosa novità per i Mondiali

Dopo la Russia, neppure il Qatar vedrà l’Italia allinearsi ai nastri di partenza del Mondiale. Gli Azzurri sono stati esclusi dalla competizione più prestigiosa a causa della sconfitta con la Macedonia del Nord, che ha stroncato sul nascere le opzioni Azzurre legate agli spareggi playoff. Così, il nostro Paese si accomoderà al televisore con lo sguardo triste per non poter esultare e unirsi sotto la stessa bandiera per la seconda volta di fila.

Gli appassionati italiani tuttavia non riusciranno a resistere al fascino esercitato dalla competizione sebbene le recenti delusioni mettano a dura prova l’orgoglio per la propria Nazionale. Ad ogni modo – e volendo sdrammatizzare – l’ultima proposta del presidente FIFA Gianni Infantino potrebbe diventare in questo senso una vera e propria opportunità per l’Italia.

FIFA, la nuova proposta di Infantino: Mondiali ogni tre anni oppure un’alternativa sulla scia di altri tornei

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il presidente della FIFA Gianni Infantino starebbe progettando una nuova proposta dopo quella di organizzare un Mondiale ogni due anni. Il presidente della federazione dei club associati sembrerebbe essere orientato a presentare una proposta differente: un’edizione della manifestazione al termine di un ciclo triennale.

A farsi portavoce della proposta è stato il ‘Sun’, che ha parlato della della possibilità di organizzare una Coppa del Mondo ogni tre anni al termine di un ciclo di tornei. Questo piano prevedrebbe l’organizzazione di un Mondiale per club a 24 squadre, poi dei campionati continentali come l’Europeo e la Coppa America e alla fine il Mondiale per nazioni.

La proposta sarebbe già stata avanzata da Infantino durante il Congresso della FIFA che si è tenuto a Doha, in Qatar, prima dei sorteggi per la prossima edizione del Mondiale.

Infantino in quel caso ha chiarito pure un altro aspetto: “La FIFA non ha proposto un Mondiale ma ne ha valutato la fattibilità dopo la richiesta arrivata mediante l’ultimo Congresso. Siamo giunti alla conclusione che esso è fattibile. È fondamentale qualcosa ogni due o tre anni”

Si è parlato inoltre della possibilità di inserire un ulteriore torneo per non variare la cadenza del Mondiale. Una competizione che potrebbe essere ispirata alla Confederetions Cup oppure con una versione allargata della Nations League già in uso all’UEFA e alla CONCACAF.