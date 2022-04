Osimhen tranquillizza, ma un dettaglio gela i tifosi: Napoli in ansia

L’attaccante del Napoli Osimhen ha tranquillizzato i tifosi in vista del match contro la Fiorentina. Ma un precedente non fa ben sperare.

Mai come quest’anno la corsa Scudetto sembra essere davvero entusiasmante. Milan, Napoli, Inter e addirittura anche la Juventus. Tre o forse quattro squadre che si contenderanno il titolo in queste ultime giornate.

Al momento, visti i risultati dell’ultima giornata il morale di Inter e Napoli tra le quattro quello più alto. I nerazzurri hanno battuto proprio la Juventus, mentre il Napoli e reduce dal bottino pieno sul difficilissimo campo di Bergamo. Il tutto con diverse assenza sul terreno di gioco, tra cui spiccavano quelle di Di Lorenzo, punto fermo di Spalletti sulla destra, e del bomber Victor Osimhen.

E proprio su Osimhen si stanno concentrando le speranze dei tifosi del Napoli in vista del prossimo match contro la Fiorentina. Il nigeriano, che dopo la squalifica ha rimediato uno stop in allenamento, ha tranquillizzato con un post su Instagram i tifosi azzurri affermando che ci sarà nel prossimo match. Tutti contenti, se non fosse per un piccolo precedente.

Osimhen e quel precedente che preoccupa i tifosi del Napoli

Spalletti senza dubbio è ansioso di riavere in campo il bomber nigeriano, autore fino a questo momento di 15 marcature tra campionato e coppa, così come lo sono i tifosi. Osimhen tranquillizza, dice che ci sarà, ma scavando nel recente passato il nigeriano aveva già peccato di troppo ottimismo.

Prima della Coppa d’Africa, saltata per infortunio, Osimhen aveva twittato che la sua presenza con la maglia della Nigeria era certa. Salvo poi dover rinunciare alla rassegna continentale africana in quanto non era riuscito a recuperare in tempo dall’infortunio. I tifosi del Napoli a questo spunto sperano che almeno stavolta Osimhen sia stato più realista e non si sia lasciato andare a facili ottimismi.