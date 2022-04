“Una buffonata”: Roma, Pellegrini e Mourinho finiscono nella bufera

Nonostante la vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria, la Roma finisce di nuovo nella bufera: nel mirino ci sono Pellegrini e Mourinho.

Un successo complicato, fortemente voluto che ora consente di sognare davvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ci ha pensato Henrikh Mkhitaryan a firmare la rete che ieri ha steso la Sampdoria e che ha regalato alla Roma tre punti fondamentali. Ora la Juventus quarta, battuta dall’Inter, dista appena 5 punti e José Mourinho conta di azzerare il gap e effettuare il sorpasso in questa ultima parte della stagione.

Quella di ieri è stata la quarta vittoria nelle ultime 5 gare per i giallorossi, finiti in ogni caso nel mirino del quotidiano inglese ‘Daily Star’. Il motivo è da ricercare nel comportamento avuto da Lorenzo Pellegrini al momento della sostituzione, ritenuto poco sportivo: il capitano, infatti, ha rallentato volutamente la propria uscita dal campo togliendosi prima la fascia e poi i parastinchi.

Una “buffonata” evitabile, secondo il giornale, che ha indotto l’arbitro Gianluca Manganiello ad ammonirlo per perdita di tempo. Un cartellino giallo pesante. Il centrocampista infatti, essendo diffidato, sarà costretto a saltare la prossima partita in programma domenica alle ore 18 che vedrà la formazione capitolina affrontare la Salernitana ultima in classifica.

Roma, che bacchettata dall’Inghilterra

Pellegrini, calendario alla mano, farà quindi il proprio rientro il 18 aprile, contro il Napoli: un altro crocevia di fondamentale importanza per Mourinho, pure lui criticato dal ‘Daily Star’ per la strategia concordata con Pellegrini ed attuata dal calciatore. Critiche che, di certo, non mineranno il buonumore del tecnico.

La Roma giovedì affronterà il Bodo/Glimt nell’andata dei quarti di finale di Conference League (fischio d’inizio alle 21), poi l’attenzione tornerà sul campionato. Il mirino è puntato sulla Juventus e Mourinho vuole il sorpasso quanto prima. Un obiettivo possibile, anche alla luce dell’ottima stagione vissuta da Tammy Abraham finito non a caso nel mirino dei top club della Premier League.